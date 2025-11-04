De película: en Indiana policías liberan por error a un hermano gemelo

Suscríbete a nuestros canales

Un inusual incidente en una cárcel de Indiana se registró debido a una confusión que involucró un par de gemelos que estaban bajo custodia.

Según la oficina del sheriff del condado de Marion, dos hermanos gemelos, Darrell y Daron Austin, fueron detenidos al mismo tiempo por acusaciones separadas, lo que llevó a un error en el proceso de liberación.

¿Qué pasó con los gemelos en Illinois?

El problema comenzó cuando la fianza fue publicada para Daron Austin. Debido a la confusión entre los nombres y las características físicas casi idénticas de los gemelos, el personal de la cárcel recuperó y procesó erróneamente a Darrell Austin para su liberación.

Darrell enfrentaba varios cargos, incluidos robo, daño criminal y agresión por desecho corporal.

El tío de los gemelos dijo que publicó la fianza de $ 300 y fue, en última instancia, la persona que alertó a las autoridades sobre el error.

“Vine a la cárcel para ver cuándo sería liberado Daron Austin y me enteré de que pensaban que Darrell Austin todavía estaba en custodia”, dijo.

Una vez que se descubrió el error, las autoridades actuaron rápidamente. La oficina del sheriff notificó al tribunal sobre la situación y obtuvo una orden de arresto para Darrell.

Además, se desplegó a la unidad de órdenes del sheriff para recapturarlo. Afortunadamente, Darrell fue recapturado más tarde ese mismo día sin incidentes.

Como resultado de este error, Darrell Austin fue acusado de escape, ya que se determinó que había impersonado a su hermano durante el proceso de liberación.

Las autoridades indicaron que los miembros del personal responsables del error enfrentarán consecuencias por no seguir estrictamente las políticas establecidas.

