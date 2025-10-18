El ICE detiene a oficial de policía en Illinois el día de su juramentación: el motivo te impactará

Suscríbete a nuestros canales

Un oficial de policía de Hanover Park, Illinois, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado jueves 15 de octubre, justo cuando se dirigía a su ceremonia de juramentación.

El agente, identificado como Radule Bojovic, fue contratado por el departamento de policía en enero de 2025, y según las autoridades, habría permanecido en el país de manera irregular después de que su visa de turista expirara en 2015.

Ley estatal

Este incidente pone de relieve la aplicación de una ley estatal de Illinois que entró en vigor en 2024, la cual permite a los no ciudadanos con autorización de trabajo federal postularse para ser oficiales de policía, una medida que ha generado un intenso debate a nivel nacional.

Tras la detención, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó al gobernador J.B. Pritzker, acusándolo de permitir que "inmigrantes indocumentados violentos" trabajen como policías juramentados, según informó Univisión.

Sin embargo, el Departamento de Policía de Hanover Park refutó estas afirmaciones, asegurando que verificaron la autorización legal de Bojovic con el gobierno federal antes de su contratación y que cumplieron con todas las leyes estatales y federales.

La policía local manifestó que seguirá de cerca la investigación, mientras que se desconoce el paradero actual del oficial. Este caso ejemplifica la tensión entre las políticas migratorias federales y las leyes estatales, un tema importante y recurrente en la agenda política de Estados Unidos.

