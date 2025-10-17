El Pentágono arremete contra Netflix por su nueva serie "Boots"

Suscríbete a nuestros canales

El Pentágono criticó duramente a Netflix tras el lanzamiento de su nueva serie dramática, "Boots", sobre un recluta gay del Cuerpo de Marines, acusando al gigante del streaming de promover una "basura woke (despierta)".

La serie generó controversia entre los funcionarios de la administración Trump, quienes acusan a la plataforma de impulsar una "agenda ideológica". "Boots" narra la historia de un adolescente homosexual y reservado de Louisiana que se une al campo de entrenamiento del Cuerpo de Marines de EEUU en los años noventa, una época en la que el ejército prohibía a los reclutas abiertamente homosexuales.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, emitió una declaración a The Post en la que defendió la postura del ejército:

"Bajo el presidente Trump y el secretario [Pete] Hegseth, el ejército estadounidense está volviendo a restaurar el espíritu guerrero. Nuestros estándares son de élite, uniformes y neutrales en cuanto al sexo porque el peso de una mochila o de un ser humano no le importa si eres hombre, mujer, gay o heterosexual", dijo Wilson. "No comprometeremos nuestros estándares para satisfacer una agenda ideológica, a diferencia de Netflix, cuyo liderazgo produce y alimenta constantemente basura woke a su audiencia y a sus hijos."

La serie, protagonizada por Miles Heizer y Vera Farmiga, se estrenó el 9 de octubre y se ha mantenido consistentemente en las listas del Top 10 de audiencia de la plataforma desde entonces.

El debut del programa se produjo aproximadamente una semana después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciara nuevos y estrictos estándares de personal para el ejército. En ese momento, Hegseth declaró que los "maricas con vestidos" no eran bienvenidos en las fuerzas de combate y que el resto del personal debe cumplir con estándares de aptitud física de "nivel masculino" para enfrentar situaciones de "vida o muerte".

"Los estándares deben ser uniformes, neutrales en cuanto al género y altos. Si no, no son estándares. Son solo sugerencias. Sugerencias que hacen que nuestros hijos e hijas sean asesinados", argumentó Hegseth.

