 Fiscalía imputará a cuatro buhoneros que agredieron salvajemente a una mujer en Caracas: esto pasó

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público aprehendió para su imputación a cuatro ciudadanos que agredieron brutalmente a una mujer en la vía pública.

Los detenidos, identificados como Yiegelyz Padilla, David Padilla, Neva Salas y Mayibeliz Padilla, enfrentan cargos por los delitos de homicidio en grado de frustración y agavillamiento.

Fiscalía imputará a cuatro buhoneros: esto pasó

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público indicó que los detenidos, quienes se dedicaban a la economía informal, atacaron salvajemente a la ciudadana C.M.O.K. en medio de una discusión.

La agresión causó graves lesiones en varias partes del cuerpo de la víctima.

Previamente, la víctima había solicitado la intervención de las autoridades competentes.

De acuerdo con su testimonio que se viralizó en las diversas plataformas, el hecho ocurrió en la avenida Sucre de Catia, luego de que su vehículo cayó en una alcantarilla sin tapa que los propios comerciantes habían retirado debido a que estaba tapada, para permitir el paso del agua tras las recientes lluvias.

En su relato explicó que transeúntes la ayudaron a sacar el vehículo del hueco. Sin embargo, el parachoques se partió, por lo que, tras reclamar a los buhoneros, lo que inició la disputa.

Precisó que en el sitio estaban a la espera de las autoridades.

Fue entonces cuando uno de los trabajadores de los puestos aledaños llamó a su hija, quien dio un primer golpe.

Posteriormente, se sumaron tres mujeres más y entre todos agredieron salvajemente a la mujer.

