Intentó encubrir el brutal asesinato de su novia: hallaron el cuerpo dentro de su camión

Un camionero de 61 años de edad enfrenta cargos por el asesinato de su novia, a quien agredió dentro de la cabina de su vehículo.

El homicida, identificado como Willie Hart, fue declarado culpable por el crimen, ocurrido frente a un motel en Long Island (Nueva York).

La víctima respondía al nombre de Candace Woodruff, de 37 años y originaria de Texas. El camionero llamó a la policía durante la madrugada del 29 de mayo de 2023, para informar que había encontrado a la mujer inconsciente en el piso de la cabina de su camión.

La policía encontró a la víctima en el suelo frente al camión y observó rasguños en el rostro de Hart que sangraban abundantemente.

Descubren lesiones en el cuerpo de la víctima

El personal de emergencias también observó lesiones en el cuerpo de Woodruff, como abrasiones en la cara y el cuello, hemorragias en los tejidos blandos, contusiones en la cabeza y el cuello, y hematomas y abrasiones menores en las extremidades.

La mujer fue trasladada hasta el Long Island Community Hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Los médicos forenses determinaron posteriormente que murió por asfixia por compresión del cuello.

Según la fiscalía, las imágenes de las cámaras de seguridad captaron un forcejeo dentro de la cabina del camión.

El video mostró el momento cuando Woodruff salió de su habitación del motel y entró al camión, justo antes de la 1:30 de la mañana. Luego, Hart salió del mismo edificio unos minutos después, antes de entrar en la cabina del camión.

Ambos permanecieron dentro del vehículo durante aproximadamente 35 minutos, informó El Diario NY.

Evidencias contre el asesino

Tras salir, Hart caminó tranquilamente de regreso a la habitación del motel, tomó una bolsa y la colocó en un auto, antes de regresar al camión.

Los investigadores también notaron que ya no llevaba el collar que tenía puesto anteriormente. Según la fiscalía, el collar fue recuperado posteriormente del piso del vehículo.

Hart se declaró “no culpable” en su comparecencia ante el juez en octubre de 2023 y se le ordenó prisión preventiva sin derecho a fianza.

Tras más de dos años, un jurado lo declaró culpable. Se espera que sea sentenciado el 3 de diciembre. El acusado enfrenta hasta 25 años de prisión.

“El acusado actuó con cobardía y crueldad al quitarle la vida a su novia”, declaró el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond A. Tierney, al anunciar el veredicto.

