Revelan la verdad detrás de la muerte de un niño en Zulia: no fue un reto de TikTok

Las autoridades del estado Zulia revelaron la cruel verdad detrás de la muerte de un niño de nueve años, quien fue localizado sin vida dentro de su vivienda.

El hecho se registró en la localidad de Santa Bárbara. Fue la madre del niño quien entró en la habitación donde estaba el menor de edad y lo encontró colgado de un mecate. En un principio, se creyó que seguía un reto viral de la plataforma TikTok.

La hipótesis principal indicaba que el infante, presuntamente, había intentado replicar un desafío conocido como “el juego del apagón”. Sin embargo, las investigaciones del hecho revelaron la verdad, se habría tratado de un crimen familiar.

No fue un reto viral de TikTok

De acuerdo con la publicación de Red Digital Noticias, un adolescente, hermano mayor de la víctima, confesó su responsabilidad en el hecho, tras nueve horas de silencio.

El jovencito admitió que fue él quien asfixió al niño. Luego, limpió la escena y simuló un suicidio para encubrir sus acciones.

Según el reporte policial, los hermanos jugaban bromas pesadas. Poco después, el juego se tornó mortal cuando el joven apretó el mecate con fuerza, lo que provocó la asfixia del más pequeño.

El infante, cuyo nombre no ha sido revelado, luchó por respirar. En medio de la desesperación, se rasguñó el cuello, intentó liberarse, pero el nudo no cedió. Su cerebro dejó de recibir oxígeno y murió en pocos minutos.

Detienen al hermano mayor de la víctima

El adolescente colocó el cuerpo en la cama y se fue a descansar. Cuando la madre llegó, encontró al niño sin vida en la misma habitación.

Tras descubrirse la horrible escena, el adolescente quedó detenido y presentado ante tribunales penales en San Carlos de Zulia.

A pesar de los rumores, las autoridades confirmaron que no se trató de un caso de reto viral de TikTok. La tragedia surgió de una dinámica familiar sin supervisión.

La comunidad exige justicia por la muerte del infante y atención psicológica para la familia.

