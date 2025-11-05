Las esperaba afuera de sus escuelas: así es como un adulto mayor acechaba a tres menores de edad

Suscríbete a nuestros canales

Un adulto mayor, de 64 años de edad, resultó detenido por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), por su vinculación con actos de acoso en perjuicio de tres menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el sexagenario, identificado como Gerardo Enrique Alvarado, presuntamente se dedicaba a acosar y hostigar a tres jóvenes de la comunidad, entre estas, una adolescente de 17 años y dos menores de 11 y nueve años de edad.

El informe del Cpbez detalló que los hechos se registraron en el sector Ana María Campos, parroquia La Sierrita, municipio Mara.

Acosaba a tres infantes y les ofrecía dulces

Gerardo Enrique Alvarado fue denunciado por la progenitora y la abuela de las menores de edad. las denunciantes indicaron a la policía que, supuestamente, el sexagenario esperaba a sus víctimas a las afueras de sus respectivas escuelas.

Añadieron que, en ocasiones, seguía a la adolescente e intentaba tocarla y besarla. Mientras que a los dos más pequeños les ofrecía golosinas.

Una vez que recibieron la denuncia, los funcionarios del organismo policial se dirigieron hasta donde se encontraba el acusado para realizar su arresto.

Cuando se vio rodeado por la presencia policial, Alvarado tomó una conducta hostil, por lo que fue sometido y llevado a la Estación Policial Cuatro Bocas, donde quedó a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones en este caso.

Las autoridades de la policía zuliana recuerdan a la ciudadanía que pueden realizar denuncias sobre cualquier tipo de situación o conducta ilícita en sus localidades, por medio del número de emergencias 9-1-1.

Empresario explotaba a menores de edad en las redes sociales

En un hecho aislado, un falso empresario que usaba las redes sociales y a una madre para explotación de mujeres y adolescentes quedó detenido.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto lo llevaron a cabo funcionarios de la Policía Socialista del Municipio Simón Rodríguez (Polisosir), adscritos a las Coordinaciones del Servicio de Investigación Penal y de la Unidad Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes en el estado Anzoátegui.

Los uniformados lograron el rescate de una adolescente (17) y la detención de la madre de la menor vinculada con hechos que vulneraban los derechos de la joven.

El procedimiento se llevó a cabo en un hotel ubicado en la avenida España, luego de recibir información sobre la presencia de la adolescente en el lugar, informó Polisosir.

Tras las labores de investigación, se determinó que uno de los detenidos habría utilizado redes sociales para captar mujeres y adolescentes, con fines ilícitos.

De manera extraoficial, se conoció que se trataría de un hombre identificado como Néstor Daniel Torres Palacios (42), que haciéndose pasar por empresario, captaba a mujeres y adolescentes a través de las redes sociales con falsas ofertas de trabajo.

De igual modo, se supo que la madre de la menor, de nombre Marina del Valle Lozada Barrera (52), también fue detenida. La mujer recibía el dinero del trabajo que hacía su hija a través de pago móvil.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).

