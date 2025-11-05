Tragedia por reto viral en Zulia: niño muere tras realizar un desafío que vio en TikTok

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico hecho se registró en el estado Zulia, luego de que un niño, de apenas nueve años, muriera tras, presuntamente, realizar un reto viral que vio en la plataforma de redes sociales TikTok.

Los hechos se registraron en el sector Buena Vista de la parroquia Santa Bárbara, en el municipio Colón del estado Zulia.

De acuerdo con la publicación del comunicador Freddy Alvarado, el infante intentó replicar un reto, el cual consistía en amarrarse del cuello por 20 minutos. Sin embargo, esta acción habría llevado al menor a la muerte.

El cuerpo del pequeño fue encontrado por su progenitora, quien entró a la habitación del niño y lo vio colgado con una cuerda del techo.

Se pudo conocer que en la habitación también estaba un hermano del niño, de 14 años de edad.

Según los reportes, investigaciones del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), indicarían que el móvil principal de la muerte sería el cumplimiento de un reto de la red social TikTok.

El hermano de la víctima se encuentra bajo resguardo policial para determinar lo que en realidad ocurrió.

Tres heridos por reto de TikTok en un liceo

El pasado 8 de octubre, las autoridades de la Unidad Educativa Virgen del Valle, ubicada en el municipio Cárdenas, informaron un estudiante hirió con un cuchillo a tres personas dentro de la institución, para cumplir con el desafío que conoció por medio de la popular aplicación.

De acuerdo con un comunicado de la institución, el personal encargado indicó que los hechos pudieron ser ocasionados por “el uso excesivo y no supervisado de dispositivos móviles y redes sociales”, en el contexto de los denominados retos virales.

La directiva añadió que este tipo de actividades “representan un serio riesgo para la seguridad y el bienestar de nuestros niños y adolescentes”.

Se pudo conocer que los heridos son una trabajadora del cafetín, su hija y un profesor. Según la publicación del medio digital Noticias de Barinas, los tres sufrieron lesiones ocasionadas por un estudiante de segundo año de Bachillerato.

Una representante informó que el joven quiso cumplir con un reto de TikTok, el cual consistía en herir a una persona mayor.

La escuela aseguró que se atendió la situación de manera inmediata, con el apoyo de los cuerpos policiales y Protección Civil.

El adolescente fue retirado del plantel por los funcionarios policiales, quienes iniciaron las averiguaciones correspondientes en el caso.

El colegio hizo un llamado a los padres, madres y representantes a estar atentos y supervisar de manera activa y constante el uso que los adolescentes hacen de la tecnología y las plataformas digitales.

Autoridades alertan sobre peligros de retos virales

Debido a la amplia difusión de retos virales por medio de las redes sociales, las autoridades venezolanas han reiterado el llamado a proteger a la juventud del peligro que representan estas actividades.

En tal sentido, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, llama a las autoridades policiales a estar alerta ante estos desafíos, los cuales los cuales han causado daños y, en algunos casos, la muerte de menores de edad.

En este sentido, llamó a los organismos de seguridad a “ir a los colegios, saludar a la maestra, a la directora y a los niños y niñas, aunque sea uno solo”, para aumentar la vigilancia sobre las escuelas.

Su llamado se realizó a finales del año pasado, luego de que se registraran intoxicaciones masivas, derivadas de retos virales que los jóvenes conocieron en la red social TikTok.

“En nuestras escuelas y liceos se han puesto de moda videos virales, bajados por Tiktok, donde nuestros niños, lo más preciado que tenemos, ponen su vida en riesgo por una cosa llamada reto, son unos asesinos quienes promueven el uso de redes sociales para que los niños asuman esta actividad”, dijo Cabello.

