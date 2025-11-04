Mujer golpea salvajemente a su hija de 10 años al oeste de Caracas: el hecho quedó grabado en video

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Unidad Contra Bandas Criminales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a Theylin Salome Acuña Escalona (25) por golpear salvajemente a su hija de 10 años.

De acuerdo con el periodista Román Camacho, los efectivos de seguridad llevaron a cabo la aprehensión la mañana del lunes 3 de noviembre, en el sector Los Manantiales de la Carretera Viajar Caracas-La Guaira.

El hecho quedó grabado en un video difundido en redes sociales, en el material audiovisual se observa a la mujer bajo los efectos del alcohol golpeando e insultando a la menor de edad.

Además, se observa a un señor mayor, con discapacidad, intentando defenderla y evitando la agresión.

“Las comisiones policiales trasladaron a la mujer a la sede policial Blandin donde se encuentra tras las rejas", aseguró Camacho, asegurando que según los vecinos "no era la primera vez que la niña era maltratada por su progenitora".

Theylin Salome Acuña Escalona quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, se espera que en los próximos días sea presentada ante los tribunales.

Denuncia el maltrato infantil

Las denuncias pueden presentarse verbalmente o por escrito ante el Ministerio Público o ante cuerpos policiales de investigación penal como el CICPC, la GNB o PNB.

También pueden formalizarse en las Fiscalías Superiores de cada estado, en las sedes del Ministerio Público o ante los consejos de protección de niños y adolescentes. En Caracas, la Oficina de Registro de Presentación de Documentos funciona en el piso 1 del edificio sede del Ministerio Público, en la avenida México