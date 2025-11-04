Dantesco crimen en Lara: hombre envía un mensaje con la ubicación del cuerpo de su expareja

Suscríbete a nuestros canales

Una joven, de 25 años de edad, fue violentamente asesinada, tras aceptar una salida con su expareja.

De acuerdo con los reportes del caso, la víctima, Deismar Giménez, había aceptado encontrarse con el hombre para realizar varias diligencias, durante el pasado fin de semana.

Se pudo conocer que, el pasado sábado, 1 de noviembre, la joven se comunicó con sus familiares para notificar que llegaría a su casa en la noche.

La joven no regresó tras salir con su expareja

Sin embargo, cuando Desimar no regresó, la incertidumbre y zozobra se apoderaron de sus parientes, quienes desconocían su paradero, reportó el medio local Notiguaro.

Horas después, en horas de la tarde del domingo, 2 de noviembre, fue cuando la expareja de la joven, identificada como Juan Reinaldo Suárez, de 39 años de edad, se comunicó con la familia para dejarles un macabro mensaje.

El sujeto les informó que Desimar se encontraba en el kilómetro 17 de la vía hacia Quíbor; además, en su mensaje, les compartió la ubicación donde había abandonado a la muchacha.

De inmediato, sus allegados informaron a los cuerpos de seguridad, los cuales se trasladaron hasta el sitio, donde encontraron una dantesca escena, la joven estaba sin vida y con notorios signos de violencia.

Según el informe el cuerpo de la joven presentaba signos de estrangulamiento.

La desesperada decisión del homicida

Horas más tarde se supo que el victimario decidió quitarse la vida en un terreno baldío del sector Ezequiel Zamora de Carora, presuntamente, para evitar la responsabilidad por el crimen que había cometido.

Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investiga el hecho como un homicidio suicidio. No obstante, aún se espera el informe oficial sobre las razones por la que el agresor cometió el crimen.

