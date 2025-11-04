¡Terror en cementerio de Cojedes! Hombre cae en una cripta de cuatro metros el Día de los Muertos

Suscríbete a nuestros canales

Momentos de nerviosismo y zozobra se vivieron en el estado Cojedes cuando un hombre resultó herido tras caer en una cripta de aproxima cuatro metros en el Cementerio de San Carlos.

​Tras la notificación del suceso, diversos organismos se movilizaron al cementerio. Funcionarios adscritos a Protección Civil Municipal realizaron la valoración inicial de la persona afectada en el lugar de los hechos. La víctima fue identificada como Pedro Bolívar, de 47 años de edad, informó Noticias Cojedes.

Alcance de las lesiones

​La evaluación física de la víctima, llevada a cabo mediante la técnica de palpación cefalocaudal, arrojó un diagnóstico preliminar de gravedad.

Los profesionales determinaron que el señor Bolívar presentaba una "posible fractura en la extremidad superior izquierda, afectando las estructuras del húmero, cúbito y radio"; una consecuencia directa de la caída provocada por el colapso de la estructura.

​Traslado de la víctima y posterior atención médica

​Bajo el protocolo de emergencia, el personal de Bomberos Cojedes procedió a la inmovilización adecuada de la víctima. Posteriormente, Bolívar fue trasladado hasta el Hospital General “Egor Nucete” de San Carlos.

​La respuesta y la asistencia estuvieron a cargo del Grupo de Emergencia Voluntario Simón Bolívar 171, una entidad cuya misión central es la "atención y respuesta oportuna ante situaciones de emergencia", señaló el medio antes citado.

La organización opera en estrecha colaboración con los demás organismos de seguridad y protección civil del estado, garantizando un flujo operativo y de apoyo fundamental en situaciones críticas.

