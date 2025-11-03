El perfil oscuro de Juana Barraza "La mataviejas": últimas confesiones de la asesina condenada a 700 años en prisión

Suscríbete a nuestros canales

La figura de Juana Barraza Samperio, conocida popularmente como "La Mataviejas", en ocasiones continúa acaparando los titulares en México.

Barraza, condenada a una de las sentencias más largas en la historia judicial mexicana por el homicidio de 16 mujeres de la tercera edad, reveló gran parte de su testimonio desde el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, informó Aztecas Noticias.

Sus últimas declaraciones no solo niegan su culpabilidad en la ola de crímenes que aterrorizó a la Ciudad de México a principios de los 2000, sino que también señalan directamente a las autoridades con graves acusaciones de tortura e irregularidades en el proceso.

La mataviejas: una historia de abusos y tortura

Barraza, la exluchadora apodada "La Dama del Silencio" por su pasado en el cuadrilátero, insistió en que fue forzada a aceptar los cargos bajo presión psicológica y amenazas, alegando que el proceso judicial estuvo lleno de fallas desde su detención.

La asesina serial, cuya vida estuvo marcada por una infancia de violencia, abuso y analfabetismo, asegura que las autoridades se "ensañaron" con ella, mientras los verdaderos responsables, según su versión, continúan en libertad.

Durante una entrevista que se llevó a cabo para el proyecto 'Cartas para la Libertad', Juana Barraza Samperio escaló sus denuncias, afirmando que fue torturada sexualmente por las autoridades policiales para obligarla a firmar su confesión y los documentos de culpabilidad.

La condenada relató en esa ocasión que la presión se hizo insoportable al enfrentarse a fotografías de sus hijos, lo que la lleva ceder por el temor de que ellos pagaran las consecuencias de su negativa. "Ahí sí me derrumbé", declaró.

La controversia de la detención

La versión de Barraza sobre el momento de su arresto en 2006 contradice radicalmente el relato oficial que circuló ampliamente en los medios.

La mujer, que tenía una complexión robusta y una estatura de alrededor de 1.85 metros, desmiente haber sido capturada huyendo de la escena del crimen o, como se difundió popularmente, vestida de enfermera.

La exluchadora desafió públicamente a las autoridades a que presentar pruebas de que fue detenida con dicho uniforme, señalando que las imágenes de su captura la muestran con un suéter y pantalón oscuro, negando el icónico atuendo asociado a la asesina.

Raíces de la violencia: la infancia de Barraza

Según las investigaciones su infancia se desarrolló en un ambiente de abuso físico y emocional, donde fue víctima de su propia madre, quien presuntamente la vendió a un hombre a cambio de cervezas, resultando en abuso sexual y un embarazo.

Especialistas sugieron que este contexto de violencia y la posterior pérdida de su primer hijo, junto con el maltrato de mujeres mayores en su vida adulta, pudieron haber catalizado una espiral de odio que se dirigió hacia mujeres de la tercera edad, sus víctimas

Juana Barraza, utilizaba una estrategia astuta para acceder a los hogares de sus víctimas, todas ellas mujeres mayores y vulnerables. Se hacía pasar por trabajadora social, enfermera, o funcionaria de programas de apoyo, ganándose la confianza de las ancianas.

Una vez dentro, la forma de asesinato más reportada fue el estrangulamiento usando diversos objetos encontrados en la casa, como estetoscopios o ligas. Además del homicidio, la asesina cometía robos en los domicilios.

Vida en prisión de "La Mataviejas"

Pese a su infame historial y a cumplir una condena de más de 700 años, Barraza se adaptó a la vida carcelaria en Santa Martha Acatitla.

Una exinterna, llamada Fernanda, compartió en redes sociales que Barraza, a pesar de su físico imponente, no infundia miedo entre las reclusas, sino respeto.

De hecho, se reporta que encontró formas de subsistencia, operando un puesto de comida y siendo reconocida por sus habilidades culinarias. En un acto que generó controversia en redes sociales, la exluchadora se bautizó cristianamente dentro del reclusorio.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube