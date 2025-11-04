Revelan video policial de tiroteo en una vivienda: hombre amenazaba a su hermano de siete años con un cuchillo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien amenazaba aun niño de siete años de edad con un cuchillo, murió luego de que las autoridades llegaran a su casa para controlar la situación.

La oficina del Alguacil del Condado Hillsborough (HCSO) identificó al sospechoso como Mario Camacho, de 27 años de edad, quien falleció durante un tiroteo con un agente.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este domingo, en la localidad de Alpine Drive en Brandon, en Tampa, Florida.

Llamada de emergencia por violencia doméstica

Según las autoridades, los agentes respondieron a una llamada por un caso de violencia doméstica en desarrollo, alrededor de las 2:04 del 2 de noviembre.

La persona que llamó informó que el sospechoso, Mario Camacho, estaba armado con un cuchillo e intentaba ahorcar a su hermano, de tan solo siete años.

Al llegar, los oficiales hallaron a Camacho atrincherado en una de las habitaciones con el pequeño, mientras se escuchaban los gritos del niño, quien pedía ayuda a gritos.

Las autoridades derribaron la puerta y se dirigieron al dormitorio, donde encontraron al sospechoso, quien sostenía el cuchillo y se negaba a soltar al niño, publicó Telemundo.

De acuerdo con los agentes, el hombre vestía un casco de motocicleta y dos chalecos antibalas.

Amenazaba a su hermano menor con un cuchillo

Luego de que el hombre desobedeciera varias órdenes por parte de la policía para que soltara el arma, uno de los agentes disparó contra él. El hombre cayó tendido en el suelo y las autoridades lograron rescatar al infante.

Camacho fue trasladado hasta el Hospital Regional de Brandon, donde fue declarado muerto a las 2:47 de la tarde del mismo domingo

El agente involucrado está identificado como Antonio González, de 25 años de edad, quien ha trabajado casi seis años con la oficina del alguacil.

El oficial fue puesto bajo licencia administrativa con goce de sueldo mientras dure la investigación, ya que así lo dicta la política interna del cuerpo policial.

Las autoridades recordaron que existen recursos para quienes enfrentan situaciones de violencia doméstica o crisis emocional.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube