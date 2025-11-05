Delito

Continúan las estafas con supuestos "sistemas de ahorros" para motos: así perdieron su dinero 14 personas

Los funcionarios recolectaron como evidencia un teléfono, un bolso y un talonario de recibo de pagos

Por Genesis Carrillo
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 11:06 pm

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a Fabiana Gabriela Franco Damiano (34), en la parroquia y municipio Federación, estado Falcón, por estafar a 14 personas. 

La información la dio a conocer el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde precisó que las investigaciones arrojaron que la mujer captó a las víctimas con supuestos “sistemas de ahorro”. 

“Franco se valía de la buena fe de sus víctimas para organizar sistemas de ahorro y entregas programadas de motocicletas; sin embargo, tras recibir los pagos quincenalmente, no materializaba la entrega de los vehículos, afectando el patrimonio económico de sus víctimas”, indicó. 

Agregó que durante el proceso de aprehensión, los funcionarios recolectaron como evidencia un teléfono, un bolso y un talonario de recibo de pagos.

Fabiana Franco quedó a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del estado Falcón.

 
 

