Revelan la horrible verdad sobre la muerte de la venezolana Laurys Chirinos: no murió por una falla de su celular

Las investigaciones sobre el caso de la joven venezolana Laurys Chirinos, de 16 años de edad, revelaron nuevos indicios acerca de las causas de su muerte, los reportes de expertos forenses indicaron que se trató de un crimen violento.

En un principio, se creyó que la adolescente había fallecido como consecuencia de una descarga eléctrica, la cual se habría generado mientras cargaba su teléfono. Sin embargo, los resultados forenses revelaron la dolorosa verdad detrás de los hechos.

Desmienten muerte por descarga eléctrica

Laurys fue hallada sin vida el pasado 13 de octubre en la habitación que compartía con su prima, en el distrito de Villa El Salvador, Lima, en Perú.

La necropsia del cuerpo confirmó que la venezolana fue agredida sexualmente y murió por asfixia mecánica. El diagnóstico desmentiría por completo la hipótesis de un accidente.

Además, el informe indicó que el agresor habría intentado manipular la escena del crimen para que pareciera un hecho fortuito.

El principal sospechoso es José Gregorio Plaza, quien sería un exmilitar venezolano y expareja de la prima de la víctima.

El hombre resultó detenido luego de que la familia exigiera que se investigara más a fondo el caso.

Asesino de la venezolana quiso encubrir el crimen

Según la publicación de Venenews, el hombre presentaba quemaduras en el rostro, brazo y mano izquierda, las cuales coincidieron con las lesiones encontradas en el cuerpo de la adolescente.

Laurys fue hallada desnuda sobre la cama, lo que reforzó la hipótesis de un ataque con posterior intento de encubrimiento.

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para Plaza, mientras continúa la investigación por “feminicidio” agravado y agresión sexual.

Compañeros y docentes de la joven la recuerdan como una persona alegre, responsable y con gran liderazgo escolar. Incluso, se pudo conocer que dirigía una colecta a favor de un compañero en situación de vulnerabilidad.

La joven había llegado a Perú en busca de nuevas oportunidades junto a su familia, y se integró con entusiasmo a su comunidad educativa.

