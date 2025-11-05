Crimen resuelto en Petare: adolescente asesinado por deuda de 50 dólares 

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Coordinación de Homicidios Este del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron el asesinato de Yeffry Kinyersus Mendoza Pineda (17).

De acuerdo con el reporte policial, el crimen del joven ocurrió en el Barrio José Félix Ribas, Zona 6, Parte Alta de la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, el pasado 26 de octubre.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió más detalles del crimen.

El desenlace fatal

En ese contexto, Rico precisó que las pesquisas revelaron que la víctima sostenía una discusión por una deuda de 50 dólares por sustancias psicotrópicas con Anthony Romero, detenido previamente, Isaac Gabriel Chávez Botini (21), Douglas Josué Guerra Botini (25) y un adolescente.

La disputa se subió de tono y Anthony Romero sacó un arma de fuego y disparó contra Mendoza, quien murió en el sitio.

Romero, para escapar, entregó el arma a un joven de 17 años para que la escondiera.

De igual modo, se informó que los nuevos detenidos cayeron en las adyacencias del crimen y el Ministerio Público asumió el caso.

