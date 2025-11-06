Incendio en sótano afecta diez vehículos y obliga a evacuar 50 vecinos en Caracas: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 6 de noviembre, un violento incendio se desató en el sótano de la Residencia Yuribi, ubicada en la calle Marco Antonio Solís de Santa Mónica, Parroquia San Pedro del municipio Libertador de Caracas.

Las llamas afectaron entre ocho y diez vehículos estacionados, informó a través de sus redes sociales Pablo Antonio Palacios, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Incendio en sótano afecta diez vehículos y obliga a evacuar 50 vecinos en Caracas

Comisiones del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) realizaron intensas labores para la supresión y extinción del fuego, y establecieron un Puesto de Comando denominado "Santa Mónica".

La emergencia obligó a las autoridades a evacuar preventivamente a cerca de 50 habitantes del edificio.

Afortunadamente, los bomberos confirman que, hasta el momento, no registran personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

Los investigadores de guardia y el Inspector de Riesgos Especiales asumen el caso para determinar las causas del siniestro.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube