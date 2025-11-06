Tirotean un autobús con pasajeros: tres venezolanos detenidos tras violento atentado

Suscríbete a nuestros canales

Tres hombres venezolanos resultaron detenidos como sospechosos por un nuevo atentado contra una unidad de transporte público.

De acuerdo con los reportes del incidente, los acusados serían integrantes de una banda, la cual se dedica a sembrar el miedo en la localidad de Chorrillos (Perú).

El objetivo de los delincuentes fue un autobús de la empresa Etusa, conocida como “La T”, indicó el reporte de Buenos Días Perú.

Según las autoridades, los atacantes se acercaron a la unidad de transporte, a bordo de un mototaxi. Posteriormente, abrieron fuego contra el vehículo, sin importar que esta llevaba pasajeros.

Repiten la modalidad de ataques previos

La policía detalló que los agresores repitieron la misma modalidad usada en un ataque previo, ocurrido en abril de este año.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa el momento exacto en cuando los delincuentes dispararon directamente contra la cabina del conductor, quien resultó herido en la rodilla por el roce de una bala.

Tras el ataque, los pasajeros abandonaron el autobús y trataron de alejarse, visiblemente aterrados; mientras otros ayudaban al chofer, hasta que fue trasladado hasta un hospital cercano.

Horas después, funcionarios de la Policía Nacional del Perú, liderados por el ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, y el comandante general, Óscar Arriola, lograron capturar a tres ciudadanos venezolanos, quienes estarían implicados en el atentado.

Incautan armas y un mototaxi a los venezolanos

Durante el operativo, realizado en la región policial Lima Sur 2, se incautaron dos pistolas de nueve milímetros y un vehículo mototaxi, presuntamente usada por los agresores.

“Estas armas tienen el número de serie erradicado. Siempre hay sangre detrás de un arma así. Para obtenerlas, probablemente le quitaron la vida a otra persona”, señaló el comandante Arriola durante la presentación del material incautado.

Por su parte, el ministro Tiburcio señaló que la captura fue resultado de un despliegue simultáneo en distintos puntos de la capital. “Fueron intervenidos en flagrancia con las pistolas abastecidas y todos los implementos para cometer asaltos. Seguiremos ganándole terreno a la delincuencia”, declaró.

