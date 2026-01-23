Rutas

Terminal de Maracaibo ofrece rutas y horarios actualizados para viajes terrestres: detalles

Las autoridades informaron que los horarios varían según el destino y el tipo de transporte.

Por Jessica Molero
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 11:01 am
Terminal de pasajeros Maracaibo
Foto: Cortesía

 

El Terminal de Pasajeros de Maracaibo mantiene activas diversas rutas terrestres que conectan la capital zuliana con ciudades clave del país. 

Rutas principales con mayor frecuencia

Entre los trayectos con mayor movimiento se encuentran:

  • Caracas, Valencia y Maracay: expresos diarios desde las 11:00 am hasta las 8:00 pm.

  • Mérida: expresos todos los días a partir de las 7:00 pm.

  • Barquisimeto: busetas activas desde las 5:00 am hasta las 7:00 pm.

Destinos regionales con horarios establecidos

  • Coro y Punto Fijo: carritos y busetas de 5:00 am a 6:00 pm.

  • Valera: salidas diarias desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm.

  • Boconó: busetas con una salida única a la 1:00 pm.

 

Rutas con días y horas específicas

  • Barinas: autobuses los miércoles y sábados a las 9:00 am.

  • Puerto La Cruz: expresos diarios con salida a las 6:00 pm.

  • Santa Bárbara: autobuses desde las 6:00 pm y carritos desde las 6:00 am.

Las autoridades del Terminal de Maracaibo reiteraron el llamado a confirmar disponibilidad antes de viajar y llegar con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

