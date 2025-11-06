La inyección que causó la muerte de una actriz de “CSI: Miami”: es la tercera víctima de esteticista negligente

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 55 años de edad quedó sentenciada a prisión por su responsabilidad en la muerte de la actriz Cindyana Santangelo, tras un procedimiento estético.

Libby Adame recibió una condena de 15 años a cadena perpetua, como culpable de asesinato en segundo grado y ejercicio de la medicina sin certificación.

Santangelo, de 58 años, falleció en marzo de este año, después de que Adame le administrara una inyección de silicona en los glúteos, en su residencia de Malibú, California.

Durante el juicio, Frank Santangelo, esposo de la víctima, afirmó que Adame huyó de su domicilio cuando su esposa comenzó a convulsionar, luego de que esta le aplicara la inyección.

La actriz había participado en programas televisivos como "CSI: Miami", "ER" y "Married with Children", así como en el video musical de "Bust a Move" de Young MC en 1989.

Vinculada con otras dos muertes por procedimientos estéticos

Se pudo conocer que este no fue el primer caso mortal en el que Adame está vinculada. En 2024, fue condenada por homicidio involuntario por la muerte de Karissa Rajpaul (26), ocurrida en Sherman Oaks en 2019.

En ese caso, recibió una sentencia de cuatro años y cuatro meses de prisión; mientras que su hija, Alicia Galaz, quien asistió en el procedimiento, fue sentenciada a tres años y ocho meses.

Evidencia presentada por los fiscales indicó que Adame conocía los riesgos de las inyecciones de silicona antes de estas muertes, reseñó Univisión.

Según el diario Los Angeles Times, imágenes de cámaras de seguridad, registradas en 2018, mostraron el momento cuando la acusada huía de un salón de estética en South Gate, mientras paramédicos atendían a otra mujer, quien posteriormente falleció.

Este incidente ocurrió antes de las muertes de Rajpaul y Santangelo.

Era consciente del peligro

En el juicio más reciente, la fiscal adjunta Lee Cernok señaló que un juez había advertido a Adame, durante el proceso de 2024, que podría enfrentar cargos de asesinato si otro cliente moría, debido a su conocimiento de los peligros de sus servicios.

El abogado de Adame, J. Michael Flanagan, negó que su clienta hubiera aplicado la inyección mortal a Santangelo.

Argumentó que Adame trabajaba como consultora para médicos autorizados en México y no ejercía en California. Además, sugirió que otra persona debió haber realizado las inyecciones antes de su llegada a la residencia de Santangelo.

El jurado rechazó el alegato y declaró a Adame culpable de asesinato en segundo grado y ejercicio de la medicina sin certificación. También fue declarada culpable del agravante de causar lesiones graves.

Uso ilícito de silicona inyectable

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que la silicona inyectable para contorno corporal no está aprobada y conlleva riesgos graves.

Según la FDA, si la silicona se desplaza del punto de inyección, puede provocar derrames cerebrales, infecciones y muerte.

En California, el homicidio en segundo grado conlleva una pena mínima obligatoria de 15 años.

Ejercer la medicina sin certificación se castiga con hasta tres años, y el agravante de causar lesiones graves añade entre tres y seis años adicionales a la condena.

