Rescatan a mujer que estuvo secuestrada por meses en una vivienda en Texas: sus verdugos eran sus "amigos"

En un patio en la ciudad de Austin, Texas, se encontró a una mujer semidesnuda, encadenada y con signos de tortura, quien, aparentemente, recibió abusos por varios meses, entre ellos privación de comida y disparos con pistolas de balines.

Las autoridades arrestaron a cinco personas, quienes serían los responsables de este secuestro.

Se conoció que los oficiales recibieron una alerta sobre una mujer que gritaba por ayuda y esposada a un equipo de ejercicio metálico, según un comunicado de prensa.

¿Cómo encontraron a la mujer secuestrada en Texas?

La policía intentó rápidamente liberar a la mujer, pero "debido a las condiciones de las restricciones", tuvieron que llamar al Departamento de Bomberos de Austin para que trajeran equipo especial para cortar el metal.

"La mujer mostraba signos de angustia física y tenía lesiones visibles consistentes con una restricción prolongada", dijeron las autoridades.

En la casa donde se llevaba a cabo la liberación habían cinco personas, identificadas como Michelle García (51), Mache Carney (32), Juan Pablo Castro (30), Crystal García (21), y Maynard Lefevers (21).

También habían dos menores de edad que fueron traslados a los Servicios de Protección Infantil.

¿Quienes son los responsables?

Michelle García supuestamente dijo a los investigadores que limitó a la mujer a una comida al día porque pensaba que la víctima se había puesto "gordita" y la encadenaba como un castigo.

El reporte médico indicó que sufrió lesiones extensas, incluyendo heridas abiertas, hinchazón severa en las muñecas, pérdida de tejido en las manos y pies, cicatrices generalizadas por los proyectiles de balines, y un trauma facial significativo con balín alojado en su ojo derecho.

Después de ser transportada a un hospital local, los médicos determinaron que sus lesiones coincidían con semanas de tortura y restricción.

Castro supuestamente le dijo a la policía que disparó a la mujer con un rifle eléctrico de balines porque "no quería tocarla" y porque "la odia".

Los cinco sospechosos fueron arrestados y acusados de secuestro agravado, asalto agravado, lesiones a personas mayores o discapacitadas y restricción ilegal. Todos están encarcelados en la cárcel del condado de Travis con una fianza de $305,000.

