Terror en Florida: adolescente mata a tiros a su compañero de clases por un empujón

Un adolescente de 15 años fue arrestado en el condado de Orange, en Florida, tras presuntamente matar a tiros a un compañero de clases a raíz de una discusión en el pasillo de una escuela secundaria, indicaron las autoridades locales.

El Sheriff del condado de Orange, John Mina, ofreció detalles del suceso en una conferencia de prensa. El hecho ocurrió el 9 de octubre en la escuela secundaria Oak Ridge, informó La Opinión.

El sospechoso, identificado como Jacori Redding, y la víctima, Pinien Dalmacy, de 16 años, tuvieron un encuentro accidental en el pasillo. La colisión provocó una disputa, y ambos acordaron encontrarse para pelear en un parque cercano al terminar la jornada escolar.

Detalles del trágico asesinato

De acuerdo con la investigación, Redding disparó dos veces contra Dalmacy en el parque, luego el agresor huyó, pero fue arrestado dentro de la cafetería de la escuela. Los agentes de policía encontraron el arma utilizada en la mochila del joven detenido.

El Sheriff Mina calificó la gravedad del hecho: “El hecho de que algo tan insignificante como chocar con alguien en un pasillo haya terminado en una muerte es indignante”.

Cargos contra el sospechoso y juicio como adulto

Inicialmente, Redding enfrentó cargos como menor por homicidio involuntario con arma de fuego y posesión de arma en propiedad escolar. Sin embargo, la Fiscalía tomó la decisión de procesarlo como adulto, según reportó el medio local WESH.

Las autoridades revelaron que el adolescente tenía un historial de 17 sanciones disciplinarias en la escuela por peleas. Además, ya enfrentaba cargos previos por robo de automóvil y resistencia a la autoridad sin violencia.

Los investigadores encontraron mensajes de texto que indicaban que el sospechoso planeaba simular una pelea para luego disparar, un elemento que fortaleció la acusación de homicidio intencional.

Redding deberá comparecer ante un tribunal el próximo miércoles. Un juez determinará si el joven permanece en prisión preventiva hasta el juicio. De ser encontrado culpable, el acusado podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión.

