Denuncia xenofobia: joven venezolana narra la violenta agresión que sufrió en un mercado

Una joven de nacionalidad venezolana denunció un violento acto de supuesta xenofobia del cual fueron víctima ella y su familia.

De acuerdo con el video que publicó la agredida, quien se identificó como Dilmara Jiménez, sufrió una brutal golpiza en un mercado de La Vega Central.

Jiménez, quien trabaja como asesora de imagen, contó mediante sus redes sociales lo ocurrido el viernes pasado. Según ella, el caso ocurrió frente a un puesto de verduras. El altercado inició cuando el dueño del local les pidió retirar un carro de compras porque “estorbaba el paso”.

El ralato de la joven venezolana

Según el medio Página 7, la joven habría respondido al hombre que debía decir “por favor”, lo que derivó en una violenta reacción.

El comerciante le gritó varios insultos, seguidos de la frase “¡vete para tu país!”, relató.

En ese momento, el conflicto escaló. Una trabajadora le habría lanzado una fruta, y luego le jaló el cabello a su madre. Cuando Dilmara intentó defenderla, otras personas la derribaron para golpearla y patearla en el suelo, narró.

“Me pegaba en la cabeza, en el cuello, en las piernas. Cuando los demás del mercado escucharon que éramos venezolanos, se unieron para golpearnos”, denunció. Reiteró que su pareja, hermana y madre resultaron heridas.

“Cuando te dicen que en Chile hay xenofobia, no es exageración”, manifestó Jiménez. Sostuvo que ella no insultó ni robó a nadie.

Tras la desesperante escena, se dirigió a Carabineros. “Eran más de 20 personas; todos nos estábamos cayendo a golpes, o sea, fue una trifulca. Fue una locura”, detalló.

Por su parte, el chileno Arturo Guerrero, vocero del mercado capitalino, dijo que la joven provocó la situación y que agredió a una adulta mayor.

Vocero del mercado revela su versión de los hechos

En diálogo con BBCL, Arturo Guerrero detalló que, tras recoger antecedentes de las personas involucradas, todo sucedió en un local que vende jugo y empanadas.

“Ese día había mucha gente. Y esta señora (Dilmara Jiménez) que dice que fue agredida empezó a poner los vasos arriba de la fruta de la señora del lado”, comenzó diciendo el vocero de La Vega Central.

Guerrero relató que se le pidió a la joven retirar sus vasos en dos o tres ocasiones. Incluso, indicó que Dilmara Jiménez fue la primera persona que habría agredido a alguien.

“Ella fue la primera que agredió, fue insolente. Entonces, no venga a fabricar una historia que no contó entera”, dijo.

Aseguró que los locatario intervinieron, supuestamente, “a separar”.

Asimismo, aseguró que en el pasillo donde ocurrieron los hechos solo habría venezolanos con los que se tienen “las mejores relaciones”.

“Cuando muchos hablan contra la inmigración, La Vega, lo que más apaña (apoya) son los inmigrantes. Pero lo que no podemos aceptar, y que quede súper claro, es que vengan a faltar el respeto a cualquier persona. O sea, la nacionalidad (que sea), hasta a chilenos no la aceptan”, dijo.

