Surgen detalles tras el asesinato de madre venezolana en la frontera: hallaron su cuerpo en zona rural

El cuerpo de una mujer de nacionalidad venezolana se localizó en la zona rural de Saravena, departamento de Arauca, Colombia.

De acuerdo con los reportes, la víctima, identificada como Wendy Molina, de 36 años, fue asesinada en esa misma área, donde fue encontrada en horas del mediodía del pasado viernes, 31 de octubre.

El hecho ocurrió en un predio ubicado entre el centro poblado de Puerto Nariño y el puente sobre el río Banadía, en el tramo vial que conecta Saravena con Arauquita, reseñó el medio Punto de Noticias Rosario de Perijá.

Detalles tras el hallazgo de la venezolana

Se pudo conocer que la víctima era ama de casa y residía en la vereda Los Chorros, en el municipio de Arauquita, además, era madre de dos hijos menores de edad, una niña y un niño.

El cuerpo de Molina fue hallado a un costado de la carretera, con múltiples impactos de arma de fuego, según reportes preliminares.

Se presume que la venezolana fue secuestrada antes de ser asesinada, aunque las autoridades aún no han confirmado esta versión.

Hasta el momento, se desconoce quiénes serían los autores y los motivos detrás del violento crimen.

Versiones extraoficiales de este hecho indicaron que presuntos grupos armados ilegales podrían estar involucrados.

Crece el número de homicidios

El caso ha generó la alarma de los residentes de la comunidad fronteriza, en la cual, según reportes, se ha evidenciado un creciente número de homicidios, en la región del Sarare.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han reiterado la necesidad de reforzar la protección de civiles en Arauca, especialmente mujeres y migrantes.

La comunidad exige una investigación profunda, justicia para Wendy Molina y medidas urgentes para frenar la violencia en esta región fronteriza.

