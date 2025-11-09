Dos mujeres resultaron heridas de gravedad tras ser baleadas en su vivienda: Cicpc investiga el móvil

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 8 de noviembre, dos mujeres resultaron heridas de gravedad en su vivienda, tras ser atacadas a tiros durante la noche.

De acuerdo con la información obtenida por el periodista Gerardo Morón, las víctimas fueron identificadas como Lorexis Guadalupe Zárraga Freites, de 25 años, quien previamente formó parte de la PNB, y Daibely Joselin Duno Sivada, de 39 años.

Los hechos tuvieron lugar en el sector Ezequiel Zamora, en Coro, Falcón, específicamente en un inmueble ubicado en la calle La Constitución.

Detalles del ataque y las lesionadas

Ambas mujeres tuvieron que ser trasladadas de emergencia al Hospital Doctor Alfredo Van Grieken de la ciudad, luego de recibir atención inicial en un centro ambulatorio.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los motivos detrás de este intento de sicariato, mientras los dos hombres responsables se mantienen prófugos a pesar de un despliegue policial en la zona.

Zárraga Freites presentó la herida más grave, un impacto de bala en el lado izquierdo del tórax con orificio de entrada y salida, mientras que Duno Sivada también resultó lesionada por proyectil en la misma área corporal.

¿Qué más se conoce sobre el suceso?

Tras el ataque, las mujeres fueron trasladadas inicialmente en un vehículo particular al ambulatorio de La Velita. Desde allí, y con la asistencia del Cuerpo de Bomberos para la movilización, fueron referidas al Hospital de Coro, ingresando a la sala de emergencias a las 11:10 p.m.

La versión preliminar de los hechos, manejada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), indica que las mujeres se encontraban dentro de la casa cuando fueron sorprendidas por la irrupción de dos hombres armados.

A pesar de un operativo inmediato de búsqueda desplegado por la Policía en el área, no fue posible dar con la captura de los autores del ataque.

El Cicpc tomó la dirección del caso para realizar las averiguaciones pertinentes y determinar el móvil del doble intento de homicidio.

