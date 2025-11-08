Detienen a un hombre por agredir a su hija de 7 años: esto reveló el examen médico sobre el delito

Suscríbete a nuestros canales

Un caso de abuso infantil provocó consternación en la comunidad caraqueña, luego de la detención inmediata de un hombre de 28 años, identificado como Yirbert José Pacheco, por la presunta agresión sexual contra su propia hija, una niña de solo siete años.

La rápida acción de la madre y la celeridad de los funcionarios de seguridad permitieron sacar de circulación al presunto agresor.

Según el reporte hecho en las redes sociales de PoliSucre, los hecho ocurrieron cuando Pacheco utilizó la excusa de un paseo familiar para retirar a los menores de edad. En el regreso al domicilio, la madre de la niña detectó de inmediato alteraciones y señales de malestar en la menor. Tras la insistencia de la madre, la niña expresó sentir dolor.

La mujer trasladó de urgencia a la niña a un centro de salud. Luego de ser examinada, el equipo médico confirmó la presencia de signos de abuso sexual con penetración. Esta evidencia puso en marcha la acción judicial.

Ante la gravedad del diagnóstico, la madre formuló la denuncia de manera inmediata y los funcionarios de la policía actuaron con total celeridad, logrando la ubicación y aprehensión en flagrancia de Yirbert José Pacheco.

En sus declaraciones iniciales ante las autoridades, el detenido admitió su responsabilidad en el crimen, intentando atribuir su reprochable conducta al consumo de bebidas alcohólicas.

Pacheco fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

