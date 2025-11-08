Acechaba a sus víctimas dentro de una tienda: así es como un hombre hispano acosaba a varias niñas

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 44 años de edad y de origen hispano enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en los actos lascivos de los cuales fueron víctimas tres niñas, dentro de una tienda.

De acuerdo con la publicación del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, el presunto agresor responde al nombre de Jimmy Harry Velásquez Gómez, quien es ciudadano de Honduras.

Presuntamente, Velásquez manoseó a una niña de nueve años dentro de la tienda T.J. Maxx en Medford (Nueva York). Según las autoridades locales, el sujeto ya había atacado a otras dos víctimas de la misma manera.

Otras dos víctimas en la misma tienda

Detectives del condado Suffolk indicaron que el supuesto abuso sucedido el 29 de octubre fue el último. Mientras que los otros se registraron el pasado 21 de abril y en 25 de septiembre, en la misma tienda, con niñas de 7 y 11 años.

A pesar de las denuncias, su abogado, Joseph Hanshe, aseveró que todo se trató de un malentendido.

Gómez es un trabajador de mantenimiento que ha vivido en el condado Suffolk durante aproximadamente nueve años, informaron las autoridades.

Su actual estatus migratorio no se aclaró de inmediato durante las investigaciones.

Ahora, el hondureño enfrenta tres cargos de abuso sexual y de poner en peligro el bienestar de un menor, informó la policía en un comunicado.

Gómez se declaró “no culpable” y podría enfrentarse a más cargos por delitos graves, según detallaron los fiscales.

Sorprende a hombre cuando grababa a un niño

Un hecho similar se registró en marzo, cuando un hombre de Rock Hill fue acusado de grabar a un niño de 11 años en el baño de una tienda TJ Maxx. Su caso causó revuelo luego de que saliera de la cárcel bajo fianza.

Jerray Bookert, de 38 años, enfrenta un cargo de "voyeurismo" en relación con el incidente del 26 de marzo. La madre del niño dijo que quiere justicia en el caso y espera evitar que le suceda a alguien más

"Esto le pasó a nuestro hijo, y no quiero que le pase a otro niño", dijo Crystal Adams, la madre de la víctima a medios locales.

La familia de la víctima solicitó y obtuvo una orden de protección contra Bookert.

Cifras de abuso contra menores en Estados Unidos

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

De acuerdo con la firma Lawsuit Information Center, el abuso sexual infantil se define generalmente como cualquier tipo de contacto o tocamiento sexual de un menor por parte de un adulto que se consideraría ilegal según las leyes estatales aplicables. Un "menor" es generalmente cualquier persona menor de 18 años, aunque en algunos estados de EEUU la mayoría de edad es de 21 años.

Las leyes estatales son bastante consistentes en cuanto al tipo de contacto sexual con un menor que se considera "abuso sexual" e ilegal. El abuso es el contacto o tocamiento intencional de las áreas sexuales del cuerpo realizado con el propósito de obtener gratificación sexual.

Según cifras del observatorio, una de cada cinco niñas menores de 18 años será víctima de abuso sexual; mientras que uno de cada 20 niños menores de 18 años será afectado por este mismo delito.

Asimismo, se estima que el 28% de los adolescentes de entre 14 y 17 años son víctimas de abuso sexual.

Los niños de entre 7 y 13 años son los más vulnerables. Asimismo, se determinó que dos de cada tres víctimas tienen entre 12 y 17 años.

El 70% de todas las agresiones sexuales denunciadas a las autoridades involucran a víctimas de 17 años o menos.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube