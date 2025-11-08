Tragedia por reto viral: hallan cuerpo de una adolescente de 13 años en su vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan el fallecimiento de una estudiante de 13 años, ocurrido en su propia casa.

De acuerdo con Apure 24 horas, las autoridades manejan como principal hipótesis que la muerte de la menor, identificada como O.G.R.Z., fue consecuencia de participar en un arriesgado reto viral que circula en las redes sociales.

El suceso, tuvo lugar el pasado miércoles 5 de noviembre, cerca de las 11:45 p.m. en la avenida Nectalí Quintero.

¿Qué ocurrió en Guasdualito?

Según el informe policial, se presume que la joven intentó cumplir el desafío en línea atando una cuerda al techo de su residencia, una acción que resultó fatal.

La menor fue encontrada sin signos vitales por su abuela, con quien residía. La adolescente era alumna del Complejo Educativo Carlos Alexis Gómez y, según los testimonios de sus docentes y compañeros, se destacaba por ser una estudiante ejemplar, responsable y sin historial de problemas de conducta.

La tragedia ocurrió mientras sus padres, María Elvira González y César Alirio Restrepo Artahona, se encuentran fuera del país, específicamente en Cali (Colombia) y Guayaquil (Ecuador), desde hace más de seis meses.

Precedentes y acciones gubernamentales

El doloroso incidente impulsó a las autoridades locales a emitir un llamado de atención de máxima urgencia a los padres y representantes.

El objetivo es enfatizar la necesidad de una supervisión activa y constante del contenido que consumen niños, niñas y adolescentes en sus dispositivos móviles y en internet.

El Ministerio Público venezolano investigó otros casos con consecuencias fatales o de intoxicación masiva ligadas a retos como el conocido como ‘chroming’ (inhalación de sustancias tóxicas) en distintos centros educativos.

Como respuesta a esta creciente amenaza, el Ejecutivo Nacional solicitó en el pasado a las plataformas la eliminación de contenidos que promueven estos desafíos mortales.

