Arrolló a un trabajador de Juntos Todo es Posible en Caracas y así actuó la Fiscalía

El Ministerio Público (MP) del Área Metropolitana de Caracas (AMC) imputó y privó de libertad a Antonio Figueira, por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual.

La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo.

“Dicho ciudadano conduciendo a exceso de velocidad por el distribuidor la araña, arrolla a un ciudadano de la Empresa Juntos Todo Es Posible, que se encontraba haciendo labores de mantenimiento en la mencionada vía, ocasionándole la muerte”, indicó.

Otras imputaciones

El jueves 6 de noviembre, el Ministerio Público aprehendió para su imputación a cuatro ciudadanos que agredieron brutalmente a una mujer en la vía pública.

Los detenidos, identificados como Yiegelyz Padilla, David Padilla, Neva Salas y Mayibeliz Padilla, enfrentan cargos por los delitos de homicidio en grado de frustración y agavillamiento.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público indicó que los detenidos, quienes se dedicaban a la economía informal, atacaron salvajemente a la ciudadana C.M.O.K. en medio de una discusión.

La agresión causó graves lesiones en varias partes del cuerpo de la víctima.

Previamente, la víctima había solicitado la intervención de las autoridades competentes.