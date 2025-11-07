Detienen a traficantes de animales silvestres: tenían 11 ejemplares protegidos en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios adscritos al PAC Maripa del Destacamento 621 (Ciudad Bolívar), parroquia Maripa, municipio Sucre del estado Bolívar, detuvieron a dos ciudadanos identificados como Edixon Giovany Pereira Ángulo y Alberth Yampiers Aldana Mora, por tráfico ilegal de ejemplares de la fauna silvestre.

Según lo reseñado por Globovisión, ambos individuos fueron aprehendidos en flagrancia, cuando transportaban 11 ejemplares de la especie mono viudita (Callicebus lugens), reconocida como fauna silvestre protegida en Venezuela.

Los animales eran trasladados en un vehículo tipo camión, marca Ford, modelo F-350, propiedad de Antonio Ramírez Valera, representante de la empresa “Zoocriadero ALAZÁN GAC”, con sede en el estado Táchira, quien presuntamente estaría vinculado de manera reiterada a delitos ambientales y contrabando de especies.

La captura de Ángulo y Aldana se realizó por los presuntos delitos de contrabando, tráfico de fauna silvestre, caza ilícita y alteración de documentos de movilización, razón por la cual los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.



Las autoridades recuerdan que la captura y comercio ilegal de especies silvestres constituye un grave delito ambiental y una amenaza directa a la biodiversidad venezolana.

Mono viudita

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube