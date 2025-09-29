Ministerio Público investiga caso de una mujer que bloqueó entrada a una cancha deportiva

Suscríbete a nuestros canales

Gracias a la denuncia que hicieron pública un grupo de jugadoras de voleibol junto a sus entrenadores, el Ministerio Público abrió una investigación contra una mujer que impidió el uso de una cancha deportiva ubicada en la urbanización Montalbán II, Caracas.

La situación se presentó el pasado sábado 27 de septiembre, cuando las jóvenes consiguieron un candado en la puerta principal del complejo deportivo. Tras el impedimento de usar la cancha, los afectados decidieron grabar un video y registrar lo sucedido.

Una mujer identificada como Ileana Flores sería la responsable de restringir el uso de estos espacios públicos.

"El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh informa que fue designada la Fiscalía 90 del AMC para #investigar y #sancionar los hechos ocurridos en el Parque Simón Bolívar (...) una ciudadana identificada como Ileana Flores, colocó al margen de la ley un candado en una cancha deportiva comunitaria, negando a un grupo de jóvenes realizar prácticas de Voleibol, vulnerando su derecho al deporte y a recrearse", indicó el Ministerio Público.

