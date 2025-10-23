Video viral: Ministerio Público anuncia detención de dos policías por trato cruel en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público anunció las órdenes de aprehensión contra dos funcionarios policiales, acusados de cometer graves violaciones a los derechos de un ciudadano en Caracas.

La medida judicial fue informada por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien expresó que la situación involucra delitos de trato cruel, acto arbitrario y privación ilegítima de libertad.

Detención violenta y agresión en Catia

Los hechos denunciados tuvieron lugar específicamente en el sector Los Flores de Catia, ubicado en el municipio Libertador.

El video clip y las investigaciones iniciales indican que el incidente comenzó con una detención, donde uno de los policías procedió a inmovilizar al ciudadano de manera agresiva.

La escalada de violencia fue documentada al observarse cómo uno de los agentes quitó el casco de protección al ciudadano y lo utilizó para golpearlo en la cabeza. Además, en medio de la disputa, donde la víctima intentaba comprender el motivo de su detención, el funcionario policial le propinó una bofetada.

¿Qué más se conoce sobre el caso?

Según los reportes, el abuso de los funcionarios no se limitó a la agresión física. Tras la violenta detención, los oficiales procedieron a despojar al ciudadano de su teléfono móvil y otras pertenencias personales.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, la orden de aprehensión fue solicitada por el Fiscal 127 con competencia en Derechos Humanos del AMC.

