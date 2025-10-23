Encontró a su hija sin vida tras una discusión: la joven dejó un mensaje en su cuaderno

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia se registró en La Guaira, luego de que una madre encontrara el cuerpo sin vida de su hija dentro de su vivienda, tras una breve discusión.

De acuerdo con los reportes del caso, la fallecida sería una adolescente de apenas 16 años de edad, quien atentó contra su propia vida.

La publicación de Vargas Reporta detalló que la jovencita y su madre sostuvieron una breve discusión, luego de que la menor de edad se molestara tras recibir un regaño, durante una fiesta de cumpleaños.

Encontró a su hija sin vida

Según la reseña policial, el hecho ocurrió en el sector Petit Medina, en Zamora, parroquia Urimare. Al parecer, la madre de la menor usó como ejemplo el regaño de otra mujer hacia su hijo, para enseñarle a aceptar correcciones a la adolescente.

Sin embargo, las palabras de su progenitora habrían molestado a la jovencita, quien decidió retirarse a su vivienda.

Una hora después, tras regresar a su domicilio, la mujer encontró la puerta principal obstruida, por lo que decidió ingresar por la parte trasera de la casa, con la ayuda de un vecino.

Una vez dentro de la casa, encontró la lamentable escena: su hija estaba suspendida, colgaba de una cuerda.

Dejó un mensaje de despedida

De inmediato, la trasladaron hasta la Clínica Popular Alfredo Machado de Catia la Mar, donde ingresó sin signos vitales, cerca de las 10:00 de la noche.

Además, se pudo conocer que la joven dejó un escrito en un cuaderno un mensaje de despedida: "A veces intentar ser buena cuando en realidad no lo eres, es muy difícil ver cómo todos te juzgan cuando sólo necesitas ser comprendida, muchas veces en vez de un regaño, hace falta un abrazo", escribió.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició a las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

