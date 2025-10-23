Mujer abandona a su hija recién nacida en estación del metro: quedó grabada en video

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer, de 30 años de edad, resultó detenida por abandonar a su hija recién nacida en un andén del metro.

La sospechosa quedó identificada como Assa Diawara, Diawara, de 30 años, dejó a su bebé al pie de una escalera en el andén de la línea 1 del Metro de Nueva York, en la parada de la calle 34-Penn Station.

Cámaras de seguridad la captaron cerca de las 9:00 de la mañana de este lunes. Pasajeros encontraron a la recién nacida sola y llamaron a la policía.

Divulgan imágenes del momento cuando abandonan a la bebé

Los médicos llevaron hasta el Hospital Bellevue a la recién nacida, cuyo cordón umbilical aún estaba unido a su cuerpo. Informaron que se encontraba en buen estado de salud.

Tras una revisión exhaustiva de grabaciones de vigilancia, el Departamento de Policía de Nueva York divulgó un video de la mujer buscada, quien fue captada en cámara con la bebé en brazos antes de abandonarla.

En un primer momento, no estaba claro si era pariente de la niña; no obstante, al ser interrogad, Diawara admitió que la bebé era su hija, indicaron fuentes al Daily News.

Las grabaciones de vigilancia mostraron el momento cuando la mujer subió a un taxi, pero ahora sin la bebé. El chofer la llevó hasta la localidad de Jamaica, Queens.

Quedó grabada en video

La policía registró la zona y un vecino la reconoció por las grabaciones de vigilancia y dirigió a los agentes hasta su casa.

Diawara fue acusada de abandono de un menor y de poner en peligro a un menor. La muejr compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan.

Las autoridades recordaron a los ciudadanos que Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un infante de hasta 30 días de nacido de forma anónima y sin cuestionamiento en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados.

También puede dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del bebé, añadió El Diario NY.

