En video: Colisión múltiple en California deja tres muertos y varios heridos

Durante la tarde del martes 22 de octubre, se registró un aparatoso accidente de tránsito en una autopista de Ontario, en California, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con la reseña del portal web Univision, al menos tres personas perdieron la vida, mientras otras cuatro resultaron heridas.

Colisión múltiple en California

Asimismo, señala que el siniestro tuvo lugar en la autopista I-10, en Ontario, cerca de la 1 de la tarde.

En este sentido, señala que el choque múltiple involucró un total de ocho vehículos luego de que un camión de gran tonelaje impartara con otros causando el siniestro.

El oficial de la patrulla de Carreteras de California, Rodrigo Jiménez, indicó que al menos cuatro de los 8 vehículos involucrados en la tragedia eran camiones comerciales.

Muertos y heridos

En este sentido, Jiménez confirmó la muerte de tres personas en el lugar de la colisión, mientras otras cuatro fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir la respectiva atención médica.

Agregó el funcionario que de estas cuatro personas, al menos dos presentan graves lesiones.

