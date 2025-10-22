Detenido por la PNB joven que acribilló a septuagenaria: el crimen se cometió en una vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del estado Zulia lograron la captura de un hombre de 21 años, presuntamente implicado en el violento asesinato de una mujer de la tercera edad en el estado Trujillo.

La detención se produjo durante una jornada de patrullaje que terminó con la identificación y detención de Glenyerber Rodolfo Castellanos Barreto, quien tenía una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio intencional.

Según el periodista Román Camacho, Castellanos Barreto había eludido a la justicia, pero su fuga llegó a su fin cuando intentaba abandonar el país para evadir la responsabilidad penal.

Detalles clave sobre la detención

La captura se efectuó específicamente en la avenida Bolívar, a la altura del sector El Tropezón, en la parroquia Rafael Urdaneta, en horas de la noche.

Según la información difundida, el arresto fue el resultado de una verificación de datos posterior a una intercepción de rutina. Aunque en la revisión corporal inicial no se halló nada sospechoso, el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) arrojó la alerta de una solicitud emitida por el Juzgado Segundo de Control del estado Trujillo.

¿Cómo ocurrió el crimen?

El detenido está siendo investigado por su participación en el asesinato de Carmen Mirella Villa, de 70 años, ocurrido dentro de su residencia en el sector Río Arriba, parroquia Monseñor Carrillo.

Según el reporte policial, dos individuos irrumpieron en la vivienda. El móvil aparente del crimen sería la venganza derivada de una disputa o altercado previo que los agresores mantenían con el nieto de la señora Villa.

Al encontrarse dentro de la propiedad, la septuagenaria fue sometida. Los hombres le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata.

Tras perpetrar el homicidio, los responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta. La investigación determinó la participación de Castellanos Barreto en el suceso.

Proceso judicial y planes de fuga frustrado

El caso fue notificado a la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público, encabezada por el fiscal Danilo González, quien ordenó la continuación de las diligencias.

Asimismo, fuentes policiales revelaron que Castellanos Barreto tenía planes de huir a Colombia en los días siguientes, en un intento por evadir la acción de la justicia venezolana, un escape que fue frustrado.

