Revelan nuevos detalles de la avioneta siniestrada en Táchira: INAC se pronuncia

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 22 de octubre, se dieron a conocer nuevos detalles de la avioneta siniestrada en el Aeropuerto de Paramillo, ubicado en el estado Táchira.

El hecho se registró a las 9:52 de la mañana, cuando la aeronave tipo: PAY1, matrícula YV1443, despegaba del lugar.

Revelan nuevos detalles de la avioneta siniestrada en Táchira

En tal sentido, se conoció que en el accidente fallecieron dos personas identificadas como José Bortone, piloto, y Juan Maldonado, copiloto.

La información quedó confirmada por el presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles., reportaron medios locales del estado Táchira.

El empresario informó que los dos pilotos fallecidos habían realizado recientemente un traslado privado para él desde el estado Apure hasta San Cristóbal.

En tal sentido, pidió un minuto de silencio en memoria de los tripulantes en una actividad desarrollada en la UNET.

¿Qué dijo el INAC?

Por su parte, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) se pronunció a través de sus redes sociales e informó sobre un proceso de investigación para esclarecer las causas del siniestro.

"Hoy miércoles a las 09:52 hrs. (HLV), una aeronave tipo: PAY1, matrícula YV1443, despegando del Aeropuerto de Paramillo, ubicado en el estado Táchira, durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente, en el mismo resultaron fallecidos los dos (02) tripulantes a bordo. En este sentido, se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), de acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro", se lee en la publicación de Instagram.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube