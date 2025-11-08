Matan a venezolano en un violento asalto a su casa en Chile: esto era lo que buscaban los delincuentes

Suscríbete a nuestros canales

La madrugada de este 7 de noviembre, murió un venezolano de 35 años durante un robo ocurrido en su propia casa ubicado en la localidad de Lampa, Chile.

De acuerdo con el medio BioBioChile, cuatro delincuentes encapuchados y armados entraron a la vivienda despertando a los residentes, al venezolano lo llevaron a la sala y le exigieron que entregara las joyas y dinero en efectivo.

El migrante se resistió y los criminales abrieron fuego, recibiendo un balazo en el estómago, indicó el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte.

Aunque sus familiares intentaron auxiliarlo, murió en la sala de su hogar por la gravedad de sus heridas.

Madre de la víctima herida

La progenitora del venezolano intentó intervenir para salvar la vida de su hijo, pero los criminales también le dispararon.

Aparentemente, resultó gravemente herida en la mano, pero se encuentra fuera de peligro.

Tras disparar, los delincuentes huyeron con varios objetos de valor, pero todavía no hay detalles del valor del botín.

La Policía de Investigaciones (PDI) efectuó pesquisas en el lugar para conocer detalles del crimen.