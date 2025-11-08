Tenía 13 años y un amplio prontuario policial: el caso de un adolescente asesinado a tiros

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Elías Brito de Oliveira, un adolescente de apenas 13 años de edad, llamó la atención luego de que se revelara que el jovencito presentaba un prontuario policial con más de 30 delitos.

Brito de Oliveira fue asesinado a tiros durante la madrugada del pasado lunes, 27 de octubre, en la localidad de en Marabá, estado de Pará, Brasil.

El menor era conocido por acumular más de 30 delitos, entre ellos robos, posesión de drogas, daños contra la propiedad y agresiones violentas, incluyendo brutales golpizas a mujeres para despojarlas de sus pertenencias.

Hombres desconocidos lo asesinaron a tiros

Testigos informaron que dos hombres llegaron a la zona a bordo de una motocicleta negra y se acercaron al adolescente, para luego propinarle varios disparos que terminaron con su vida.

La madre del joven ya había denunciado amenazas de muerte contra su hijo ante el Ministerio Público.

Tras el violento crimen, la Policía Militar acordonó el área, mientras las unidades Civil y Científica iniciaron las investigaciones. El cuerpo fue llevado al Instituto Médico Legal.

El sector Cidade Nova llevaba 80 días sin registrar homicidios, señaló el medio Diário Da Manhã.

Cumplió 13 años pocos días antes del crimen

Uno de los impactos de bala alcanzó al menor de edad en la cabeza. Se pudo conocer que Elías había cumplido trece años, apenas trece días antes del crimen.

Otros dos menores que acompañaban a Elías lograron huir del lugar del tiroteo. El adolescente no sobrevivió a sus heridas y falleció en la acera donde le dispararon.

La Policía Civil de Pará se ha hecho cargo de la investigación del asesinato del adolescente.

