Tragedia en Indiana: mujer de servicio pierde la vida por una fatal confusión en la dirección

Una mujer activa en labores de limpieza perdió la vida tras acudir, junto a su esposo, a un domicilio erróneo para realizar un trabajo. El hecho ocurrió cuando intentaba ingresar a una residencia, momento en el que recibió un disparo proveniente del interior de la vivienda. Las autoridades confirmaron que no hubo señal de entrada forzada.

La información fue obtenida de un portal web informativo que reportó detalles del incidente y la respuesta policial, en la que se especificó que el asesinato ocurrió en un vecindario residencial. De acuerdo con la policía, el arma fue disparada desde dentro del hogar y el caso quedó bajo investigación para esclarecer responsabilidades y posibles cargos.

Detalles del suceso a esclarecer

Maria Florinda Ríos Pérez, de 32 años y madre de cuatro hijos, formaba parte de un equipo de limpieza. Junto a su esposo se dirigieron a un domicilio para cumplir con una labor, pero un error en la dirección llevó a que tocaran la puerta equivocada. Al intentar abrirla, fue impactada por una bala, falleciendo en el lugar. La policía expresó que los hechos no apuntan a un intento de invasión, descartando tal hipótesis.

Mauricio Velázquez, esposo de María Florinda Ríos Pérez, quien relató cómo ocurrió la tragedia:

"Ella no alcanzó a poner la llave cuando escuché el tiro. Vi que retrocedió dos pasos y luego cayó. Intenté consolarla, decirle que todo estaría bien, pero la sangre no paraba", narró Velázquez.

Investigación y posible acción legal

La policía local y el fiscal del condado están revisando la situación para determinar si procede la imputación de cargos contra el dueño de la vivienda que disparó. Informes indican que la evaluación será compleja, ya que la clasificación homicida atribuida a la causa del fallecimiento no implica automáticamente la intención criminal de quien disparó. La identidad del responsable aún no ha sido revelada oficialmente.

Este lamentable suceso ha generado atención en toda la comunidad y mantiene en curso el proceso para esclarecer los hechos y su contexto exacto. La familia de María Florinda planea realizar la ceremonia fúnebre en Guatemala, país de origen de la víctima.

Rudy Ríos, hermano de la víctima, quien expresó:

"Ella solo trataba de llevar el pan a su casa y apoyar a su familia. Se equivocó de casa, pero él no tenía que haberle quitado la vida así. Ella no era amenazadora, no tenía nada en sus manos, solo las llaves", se lamentó Ríos.

