Chicago bajo tensión: reportan tiroteo y disturbios en medio de un operativo de la Patrulla Fronteriza

Suscríbete a nuestros canales

Durante un operativo de control migratorio cerca de la calle 26 y la avenida Kedzie, un hombre en un Jeep negro disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza y huyó. Al mismo tiempo, un grupo de personas lanzó latas de pintura y ladrillos contra los vehículos oficiales. La policía de Chicago tuvo que intervenir para despejar la zona, pero el agresor y su vehículo siguen prófugos.

Un residente que presenció los hechos expresó:

"Fue una situación caótica, con disparos y gente lanzando objetos. Sentí miedo por la seguridad de todos, incluidos los agentes y los transeúntes"

Contexto y aumento de la violencia contra agentes federales

La Patrulla Fronteriza denunció que estos hechos evidencian una preocupante escalada de violencia y obstáculos en sus operativos en la ciudad. En los últimos dos meses se han registrado múltiples enfrentamientos que ponen en riesgo la seguridad de los agentes y muestran una mayor agresividad contra las fuerzas del orden.

La Patrulla Fronteriza está en Chicago porque la ley lo permite dentro de su jurisdicción extendida, y actualmente están llevando a cabo una operación de aplicación de la ley específica en la ciudad.

Un oficial de la Patrulla Fronteriza comentó:

"Nuestros agentes enfrentan situaciones cada vez más peligrosas durante los operativos, con ataques directos y obstrucciones por parte de la población que dificultan su trabajo y ponen en riesgo sus vidas"

Implicaciones sociales y judiciales en Chicago

Aunque ICE es la agencia que típicamente maneja las detenciones y deportaciones en el interior, la Patrulla Fronteriza ha sido movilizada para esta operación específica "Operación Midway Blitz" en Chicago, trabajando codo a codo con ICE y, en ocasiones, liderando la ofensiva para asegurar el cumplimiento del orden público.

Este incidente ocurre en un contexto de tensión donde organizaciones de derechos civiles han cuestionado el actuar de la Patrulla Fronteriza, y donde recientes decisiones judiciales han impuesto limitaciones al uso de la fuerza por parte de estos agentes. Las autoridades permanecen alertas y trabajando para capturar al responsable y restablecer el orden en la comunidad.

El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) de Estados Unidos se pronunció recientemente en X, mostrando su preocupación por la imposibilidad que han tenido los cuerpos de seguridad del estado, para detener los hechos de violencia en Chicago:

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube