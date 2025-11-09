El macabro plan de un hombre para escapar con su hijo: así acabó con la vida de dos mujeres

Suscríbete a nuestros canales

Tras la captura de Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra para secuestrar a su hijo de cinco años, autoridades revelaron detalles sobre el siniestro plan del homicida.

Laurta fue capturado el pasado 12 de octubre, tras un extenso operativo de búsqueda que concluyo en un hotel de Córdoba, Argentina, donde el sospechoso se había refugiado antes de su intento por escapar hacia Uruguay.

Laurta, quien es de nacionalidad uruguaya, estaba alojado en la habitación 209 del hotel Berlín, sitio que fue rastreado por las autoridades por medio de registros telefónicos de comunicaciones que había tenido el acusado.

Los hechos

El hombre quedó bajo arresto por el violento crimen que cometió el sábado anterior contra Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio. Las mujeres fueron asesinadas en el barrio Villa Serrana, en Córdoba.

Laurta las asesinó a tiros y luego huyó con su hijo en una camioneta. Ante la incertidumbre sobre el paradero del niño, las autoridades activaron el Alerta Sofía, protocolo que implica la difusión masiva del caso a través de medios, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales, reseñó el medio local La Nación.

Un informe policial detalló que los cuerpos de las víctimas presentaban heridas de arma de fuego.

Un vecino llamó al 911 y alertó sobre “detonaciones” en la vivienda de las mujeres.

Se pudo conocer que Laurta tenía denuncias previas por “violencia de género”. La familia había vivido en Uruguay hasta que Giardina, estudiante de Agronomía, escapó hacia Argentina, tras sufrir un episodio violento en el cual su pareja habría intentado ahorcarla.

La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento de la agresión.

Rescatan al pequeño

Durante su captura en el hotel, el acusado salió a la recepción con una bandeja en la mano. Detrás de él caminaba Pedro, el pequeño niño que había sido secuestrado tras el doble crimen.

El menor quedó a salvo y fue asistido por personal especializado.

La detención se realizó bajo un riesgo extremo. Las autoridades temían que el sospechoso, armado y “alterado”, pudiera atentar contra la vida de su hijo, de solo cinco años, y luego arremetiera contra su propia.

Laurta no opuso resistencia. Fue trasladado de inmediato al hospital para recibir atención médica y medicación, y luego quedó bajo custodia.

