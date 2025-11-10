Secuestro viral de una niña en Guarenas da un giro: se quedó dormida en otra casa hasta el día siguiente

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 07 de noviembre, a través de las redes sociales se hizo viral la desaparición de una niña de 6 años en Guarenas.

De acuerdo con las diversas publicaciones de amigos y familiares, se sospechó de un posible secuestro, sin embargo, la situación dio un giro al encontrar a la pequeña sana y salva.

Secuestro viral en Guarenas

Los momentos de tensión y angustia conmocionaron a la comunidad de Terraza 37, Ciudad Belén en Guarenas, municipio Plaza del estado Miranda la noche del viernes y parte de la mañana del sábado.

Se trata de la niña identificada como Isabella, de 6 años de edad, quien desapareció durante la noche del viernes, y la vieron por última vez en la plaza de la zona jugando con sus amiguitos y vecinos.

Para el mediodía del sábado, las autoridades policiales junto a los vecinos comenzaron una búsqueda exhaustiva en cada uno de los apartamentos de los edificios de la zona para hallarla lo más pronto posible.

¿Dónde estaba Isabella?

En la tarde del sábado hallaron a Isabella en una de las viviendas de la zona, al parecer se había quedado dormida y los dueños de la misma no notaron su presencia.

Tras encontrar a la pequeña, las autoridades se llevaron detenido a un joven, quien vive en el apartamento donde la encontraron.

Este domingo, la madre de Isabella difundió un video en las redes sociales para informar y aclarar a la comunidad que se trató de "una travesura de niños".

De acuerdo con la información dada por la madre de la pequeña, Maryori Córdova, el joven que fue detenido por las autoridades, es "totalmente inocente".

Asegura la señora Córdova que el muchacho es hermano de los amiguitos de Isabella y que la encontró en durmiendo en uno de los cuartos de su vivienda.

