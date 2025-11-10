Anuncian imputación para mujer que agredió salvajemente a su hija: actuaba bajo los efectos del alcohol 

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público aprehendió a la ciudadana Theylin Acuña en el Área Metropolitana de Caracas.

La mujer enfrenta la imputación por el grave delito de homicidio calificado en grado de frustración en la figura de su descendiente.

De acuerdo con el reporte, la detenida maltrató salvajemente a su hija de 10 años de edad en el sector Manantial, parroquia Sucre del municipio Libertador, causándole graves lesiones físicas y psicológicas.

El Caso

La agresión de Acuña se viralizó en redes sociales en días recientes, por lo que las autoridades actuaron de inmediato ante el ataque a la menor.

El arresto lo efectuaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes habrían confirmado que no era la primera vez que la niña sufría maltrato.

"#AHORA, El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh, informa que fue #Aprehendida para ser #Imputada por el @mpublicove del Amc, la ciudadana Theylin Acuña, por el #Delito de Homicidio Calificado en Grado de Frustración en la Figura de su Descendiente; dicha agresora en el sector Manantial maltrató salvajemente a su hija de 10 años de edad, ocasionándole lesiones físicas y psicológicas a la mencionada menor. #JUSTICIA", informó el MP en su cuenta oficial de Instagram.

