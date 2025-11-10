Tres vehículos se incendian en distintas zonas de Caracas: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este lunes se reportaron diversos casos de incendio de vehículos en distintos sectores de Caracas.

Los organismos de seguridad y el Cuerpo de Bomberos se desplegaron en distintos puntos de la ciudad capital para atender los incidentes.

Tres vehículos incendiados en Caracas

Entre los casos registrados a tempranas horas de este lunes, se reportó el incendio de un vehículo sobre el distribuidor de Plaza Venezuela, a la altura de la entrada de la Universidad Central de Venezuela.

El carro afectado es un sedán, modelo Esteem. En imágenes que circulan en las redes sociales, se puede observar el vehículo encendido en llamas desde la parte delantera.

Por otro lado, un autobús se quemó sobre el puente de Los Flores de Catia, al parecer, el fuego se desprendió desde el motor y cubrió la cabina.

Un tercer vehículo se incendió en la avenida principal de Maripérez, cerca de las instalaciones del Teleférico Warairarepano.

En este caso, se trató de un vehículo modelo Cherokee, el cual presentó un desperfecto mecánico en área del motor, indicó el comandante de los bomberos, Pablo Palacios.

No se reportan heridos

Hasta el momento, no se han reportado heridos como consecuencia de los incidentes. Se espera que las autoridades informes cuáles pudieron ser las causas de la combustión que causó daños en los tres casos, que se registraron entre las 6:40 y las 9:15 de la mañana.

​La rápida intervención de los funcionarios de diversos organismos del estado permitió el control de los siniestros y evitó mayores daños.

