Alimentación

Mercal Bodega Móvil en el oeste de Caracas: paradas y horarios de hoy 20 de enero

Por Robert Lobo
Mercal Bodega Móvil en el oeste de Caracas: paradas y horarios de hoy 20 de enero

El programa Mercal Bodega Móvil continúa su recorrido por diferentes comunidades del país, llevando alimentos de la cesta básica a precios más accesibles.

Las jornadas se realizarán durante este 20 de enero, en Caracas, comenzando a las 10:00 de la mañana.

Jornadas del Mercal Móvil para este martes

  • Caracas: parroquia San Agustín (Norte), esquina Boyacá, comunidad El Dorado
  • Caracas: parroquia 23 de Enero, calle principal Sierra Maestra, plaza de los Peluches

Durante estas jornadas del Mercal móvil, los productos de la cesta básica cuentan hasta con 40% de descuentos en comparación al costo en otros comercios.

    Visite nuestra sección de Servicios 

    Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y YouTube

    ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

    TEMAS DE HOY:
    EEUU
    Internacionales
    Florida
    Nueva York
    Estados Unidos
    Martes 20 de Enero - 2026
    VENEZUELA
    Escoge tu edición de 2001online.com favorita
    Venezuela
    América