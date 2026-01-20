Mercal Bodega Móvil en el oeste de Caracas: paradas y horarios de hoy 20 de enero

El programa Mercal Bodega Móvil continúa su recorrido por diferentes comunidades del país, llevando alimentos de la cesta básica a precios más accesibles.
Las jornadas se realizarán durante este 20 de enero, en Caracas, comenzando a las 10:00 de la mañana.
Jornadas del Mercal Móvil para este martes
- Caracas: parroquia San Agustín (Norte), esquina Boyacá, comunidad El Dorado
- Caracas: parroquia 23 de Enero, calle principal Sierra Maestra, plaza de los Peluches
Durante estas jornadas del Mercal móvil, los productos de la cesta básica cuentan hasta con 40% de descuentos en comparación al costo en otros comercios.
