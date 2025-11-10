Padre sentenciado por tortura y muerte de su bebé de siete meses: revelan amplio historial de maltrato infantil

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de 32 años de edad, enfrenta una condena de cadena perpetua, como acusado por la muerte de su bebé de siete meses.

Jake Mitchell Haro y su esposa quedaron bajo arresto por su presunta responsabilidad en la desaparición del infante.

El hecho se registró en California (EEUU). Tras su arresto, Haro se declaró culpable de homicidio en segundo grado.

El acusado y su esposa, Rebecca Rene Haro, estaban bajo investigación, tras afirmar falsamente que su bebé, Emmanuel Haro, había sido secuestrado.

El fiscal del condado de Riverside, Mike Hestrin, informó que Emmanuel Haro fue víctima de "maltrato infantil durante un tiempo" y que finalmente "sucumbió a esas lesiones".

Presentaron una falsa denuncia de secuestro

Por su parte, el sheriff del condado de Riverside, Shannon Dicus, también dijo que los padres inventaron la denuncia de secuestro para encubrir los hechos.

"Desde el punto de vista forense, hay una serie de cosas que pudimos demostrar", afirmó Dicus, según la publicación de Telemundo.

"Hay una gran cantidad de pruebas que sugieren que la historia inicial que se presentó no era la correcta", añadió.

A pesar de que las autoridades desplegaron una búsqueda continua para encontrar los restos del bebé, con la ayuda de perros rastreadores de cadáveres, el cuerpo aún no ha sido localizado.

La pareja también tiene un hijo de dos años, el cual quedó bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil del condado de Riverside.

Amplio historial de maltrato infantil

Se pudo conocer que Jake Haro había sido condenado en 2021 por maltrato infantil y en 2024 por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

En octubre de 2018 se le dictó una orden de detención por un caso de maltrato infantil, el cual afectaba a una niña. Las autoridades acudieron a su domicilio después de que la niña fuera ingresada en un hospital con múltiples fracturas óseas.

En esa ocasión, Jake Haro dijo a los investigadores que había dejado caer accidentalmente a la niña sobre un lavabo mientras la bañaba. Sin embargo, los médicos informaron sobre fracturas en las costillas y el cráneo, así como de una hemorragia cerebral.

Jake Haro se declaró culpable de un delito grave por poner en peligro a un menor y fue condenado a cuatro años de libertad condicional por delito grave, además de cumplir 180 días de cárcel en un programa de libertad para trabajar.

Ahora, el hombre acusado de matar a su bebé de siete meses enfrenta una sentencia de entre 25 años y cadena perpetua, después de que él y su esposa fueran arrestados por la desaparición del niño.

