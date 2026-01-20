Maracaibo vive el Round Robin: entradas gratis y bebidas 2x1 en el Luis Aparicio

Suscríbete a nuestros canales

Maracaibo vive una semana especial con el Round Robin de la LVBP, donde el estadio Luis Aparicio abre sus puertas con promociones pensadas para toda la familia.

Entradas gratis para los más pequeños

Uno de los principales anuncios es el acceso gratuito para niños con edades comprendidas entre los 4 y 12 años. Esta iniciativa apunta a fortalecer la asistencia familiar y fomentar el amor por el béisbol desde temprana edad.

La promoción se aplica únicamente en taquilla y bajo condiciones específicas establecidas por la organización del equipo.

Calendario de partidos

El Luis Aparicio será escenario de tres compromisos clave durante la semana. Los encuentros programados son:

Martes 20 de enero: Águilas del Zulia vs. Cardenales de Lara, 7:00 pm

Miércoles 21 de enero: Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui, 7:00 pm

Jueves 22 de enero: Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui, 7:00 pm

Promoción 2x1 en bebidas

Como incentivo adicional, el estadio ofrecerá una promoción especial en sus cantinas. Durante el miércoles 21 y jueves 22 de enero, los fanáticos podrán disfrutar de bebidas en modalidad 2x1, gracias a una alianza con Polar Pilsen. Esta oferta estará disponible únicamente en los puntos autorizados del recinto.

El llamado es a asistir con anticipación y respetar las normas del estadio para vivir una experiencia segura y cargada de emoción.

