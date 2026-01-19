Round Robin de la LVBP: los juegos de alta tensión para este lunes 19 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La acción del Todos contra Todos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa este lunes 19 de enero con dos encuentros programados que prometen sacudir la tabla de posiciones.

En Barquisimeto, los Navegantes del Magallanes se medirán ante los Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez a las 7:00 p.m. El conjunto turco llega con la urgencia de sumar triunfos tras ubicarse en la cuarta posición de la tabla, mientras que los larenses buscan consolidar su liderato en esta etapa.

Cartelera de juegos para hoy

La jornada de este lunes presenta los siguientes enfrentamientos:

Navegantes del Magallanes vs. Cardenales de Lara Hora: 7:00 p.m. Lugar: Estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto).

Caribes de Anzoátegui vs. Bravos de Margarita Hora: 7:00 p.m. Lugar: Estadio Nueva Esparta (Guatamare).



Nota: Las Águilas del Zulia tendrán jornada de descanso este lunes.

