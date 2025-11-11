Muere exlanzador del Magallanes a los 25 años: reportan que fue asesinado durante un asalto

Suscríbete a nuestros canales

El pitcher venezolano Wikelman Ramírez, quien conquistó el Mundial sub 23 y jugó dos temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con Navegantes del Magallanes, fue asesinado este lunes tras ser víctima de un robo en Valencia.

La información la dio a conocer la periodista Georgeny Pérez, quien precisó en su cuenta de X que Ramírez puso resistencia al asalto y le quitaron la vida a sus 25 años.

Ramírez se encontraba sin equipo profesional tras ser dejado en libertad por Magallanes justo antes del inicio de la temporada 2024-2025. A pesar de esta decisión, el serpentinero ya contaba con un rendimiento destacado en el profesionalismo.

Trayectoria en el sistema de MLB

La carrera de Ramírez en el sistema de Ligas Menores de Estados Unidos fue intermitente, marcada por dificultades físicas y situaciones de rendimiento. Su debut profesional ocurrió en 2017 con una notable actuación en la Liga de Verano de la República Dominicana, donde dejó efectividad de 1.02 en su primer año con la filial de los Rays de Tampa Bay, informó El Emergente.

Sin embargo, su vínculo con la organización de Tampa Bay concluyó en 2019. Desde ese momento, Ramírez no volvió a formar parte del sistema de las Grandes Ligas (MLB).

Campeón del mundo y presencia en la Liga Mayor

Ramírez formó parte de la selección de Venezuela que logró el Mundial sub 23 en 2021 con brillantes actuaciones como el casi no hit no run ante Sudáfrica, así como la sólida apertura en la gran final frente al anfitrión México, donde recibió apenas tres hits.

También estuvo presente en la Liga Mayor de Beisbol de Venezuela (LMBV). Para la campaña 2021 solo permitió 6 carreras limpias en 32.2 entradas, mientras que en 2023 terminó con efectividad de 1.03 con 21 abanicados en 26.1 episodios, informó El Emergente.

